Mulher mata marido a facada após agressões

Uma mulher, de 49 anos, matou o marido após diversas agressões. O caso aconteceu na noite de terça-feira (6), às 20h10, no Centro de Antônio João, região de fronteira com o Paraguai. Luis Carlos Ajala, de 41 anos, foi morto com golpes de faca.



Maria Aparecida Ortiz foi presa e ainda afirmou que estava cansada de apanhar. Uma equipe do hospital foi socorrer o homem e ligaram para a polícia.



De acordo com o Dourados News, a mulher estava em casa quando a polícia chegou. Ela foi encaminhada para à delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, inicialmente o caso foi registrado como lesão corporal.