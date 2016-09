Mulher fica gravemente ferida após ser espancada por companheiro

Na madrugada desta segunda-feira (12) uma jovem de 23 anos foi socorrida por um homem de 19 anos após ser gravemente ferida pelo companheiro em uma residência localizada no Jardim Bom Viver em Bonito.



Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta da meia noite o jovem que socorreu a vítima acionou uma equipe policial. Ao chegar na residência a mulher estava gravemente ferida e desacordada no sofá, sendo então encaminhada para Campo Grande, onde permanece internada em estado grave.



Já o suspeito de agredir a companheira foi encontrado pelos agentes policiais próximo a residência do casal. O homem precisou ser algemado para ser contido e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Bonito onde responderá por lesão corporal grave contra a esposa.