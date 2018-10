Mulher é morta a facadas pelo “tribunal do crime”, diz Polícia Civil

Reprodução Órdem para o crime teria partido do presídio no último sábado (29)

Uma mulher foi encontrada morta na manhã de ontem (30) em uma mata, no bairro Zé Pereira, em Campo Grande. Segunda a Polícia Civil, ela foi identificada como Sorraira Cabritta Campos, de 24 anos e foi morta pelo tribunal do crime.

Ainda de acordo com as investigações, duas mulheres, Jéssica Moreira, de 27 anos, e Lislie Silva Vargas, 27, foram presas em flagrante por participação no crime. Dois homens, identificados como Luquen e Juliano, teriam participado do assassinato, mas estão foragidos.

Segundo a Boletim de Ocorrência, o corpo foi encontrado por um homem que vende raízes. A perícia foi acionada e constatou que a mulher teria sido morta por com várias facadas no rosto, pescoço, braços, pernas e mãos. A lâmina utilizada no crime foi encontrada perto da vítima. Não é descartada hipótese de violência sexual.

Uma mulher, que identificou o corpo, acabou informando ao policiais que o autor do assassinato era Luquen e que ele estaria na residência dele com outro comparsas. A polícia foi até o imóvel, porém, quando o suspeito viu a aproximação da Polícia Militar, fugiu e não foi encontrado.

No local estavam três mulheres, as duas comparsas e uma terceira, que não teria envolvimento no crime. Os pms questionaram as mulheres sobre o fato delas estarem na casa do Luquen. Elas informaram que haviam ido a um baile e foram até o imóvel a convite dele. Ao serem perguntadas quais eram seus nomes, elas tentaram enganar os agentes passando nomes falsos.

No entanto, os policiais descobriram a identificação correta delas e constataram que haviam mandados de prisão contra as suspeitas. Portanto, elas acabaram confessando que receberam uma ligação no sábado (29) do presídio ordenando a morte de Sorraira. Elas mantiveram a vítima em cárcere e a levaram ela até a mata, onde os homens teriam a vítima enquanto Lislie desferia os golpes de faca.

Um veículo, celular, roupas e vários outros objetos foram apreendidos.