Mulher é mantida em cárcere privado após ser agredida por companheiro

Vítima de agressão, uma mulher ficou gravemente ferida durante a madruga deste sábado (10) após ser esfaqueada pelo companheiro e trancada dentro do quarto de uma residência localizada na rua Oriental, no Centro América, em Corumbá, para que a mesma não recebesse atendimento médico.



Segundo informações do boletim de ocorrência, os agentes da Polícia Civil foram acionados para atender um registro de tentativa de homicídio em uma residência na cidade, onde uma mulher de 53 anos era mantida em cárcere pelo companheiro para que a mesma não recebesse atendimento médico.



Ao chegar os policiais encontraram o suspeito visivelmente embriagado e agressivo, não permitindo a entrada dos policiais para ajudar a vítima que se encontrava trancada no quarto. Após negociação o homem permitiu que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência socorresse a vítima que já havia perdido muito sangue.



A vítima foi encaminhada para um Pronto Socorro da cidade em estado grave e passará por cirurgia devido a gravidade dos ferimentos realizados com a faca do companheiro.



Já o suspeito foi detido pela polícia e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá onde responderá por homicídio simples na forma tentada.