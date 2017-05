Mulher é estuprada no Jardim Guaicurus em Dourados

Tamanho do texto

Uma mulher de 49 anos moradora do Jardim Guaicurus foi estuprada por assaltante em sua residência na madrugada desta terça-feira em Dourados. Segundo relatos da vítima, o homem teria estourado a porta e chegou a fazer ameaças antes de efetivar o abuso.



Após estar dentro da casa, o homem teria dito que estava ali apenas para assaltar, mas decidiu abusar sexualmente da vítima que ficou amarrada e só conseguiu se soltar cerca de 30 minutos após o bandido deixar a residência levando apenas uma bolsa.



A polícia não descarta que o homem pode estar envolvido no outros casos de estupros no bairro. Em menos de um mês, uma jovem de 20 anos foi estuprada após ser abordada em sua moto. Outros dois casos, uma menina de 11 anos e uma jovem de 18 anos, também estão sendo investigados.