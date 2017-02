Mulher é encontrada morta pela filha em piscina

Tamanho do texto

Mulher de 35 anos foi encontrada morta dentro de uma piscina na manhã desta segunda-feira (13). Corpo foi encontrado pela vítima da vítima, na residência onde as duas moravam na rua Ouro Negro, bairro Marcos Roberto, em Campo Grande.



Segundo corpo de bombeiros, equipe foi acionada por volta das 7h15 da manhã para atender ocorrência, mas ao chegar ao local, a morte foi constada. Como o corpo estava em situação de rigidez cadavérica, quando os membros endurecem, tudo indica que o óbito tenha acontecido há mais de um dia.



Polícia Civil esteve no local e peritos investigam as possíveis causas da morte. A piscina onde o corpo foi encontrado mede aproximadamente 1,5 metro.