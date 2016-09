Mulher é assassinada com tiros de arma de fogo em Dourados

Após discussão mulher de 33 anos foi assassinada com três tiros de arma de fogo na madrugada deste sábado na rua Iguassu, na Vila Rosa em Dourados, conforma informações do boletim de ocorrência.



Por volta das 3h uma equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio, porém ao chegar no local a vítima, que foi atingida na nuca, já estava sem vida, caída ao lado de uma motocicleta.



Uma testemunha disse que ouviu a discussão e logo em seguida os disparados d arma de fogo, no entanto não conseguiu identificar quem seria o suspeito de ter cometido o crime contra a vítima.



Após analise policial foi verificado que nada foi levado da vítima, mas uma câmera de segurança de um mercado ao lado poderá ajudar os policiais na identificação dos suspeitos.



Já a motocicleta da vítima foi levada para o pátio do Detran e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados como homicídio simples.