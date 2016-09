MPE denuncia campo-grandense por organização terrorista

Tamanho do texto

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o campo-grandense Leonid El Kadre de Melo, de 32 anos, e mais sete pessoas que estavam envolvidos em crimes de recrutamento e promoção de organização terrorista.



A Operação Hashtag, desencadeada no dia 21 de julho, antes do início dos Jogos Olímpicos, realizados no Rio de Janeiro, chegou até o grupo suspeito de cometer crime. Leonid responde por sendo associação criminosa, incentivo de crianças e adolescentes à prática de atos criminosos e recrutamento para organização terrorista.



As outras pessoas denunciadas são Alisson Luan de Oliveira, Oziris Moris Lundi dos Santos Azevedo, Israel Pedra Mesquita, Levi Ribeiro Fernandes de Jesus, Hortêncio Yoshitake, Luís Gustavo de Oliveira e Fernando Pinheiro Cabral.



Doze dos envolvidos foram detidos e levados para a Penitenciária Federal de Campo Grande. Outros três foram presos em fases seguintes da mesma investigação. Eles são acusados de planejar ações para executar durante a Olimpíada do Rio de Janeiro. Os acusados se comunicavam por meio de redes sociais, Telegram e demais modos de comunicação virtual, espaço no qual também divulgavam ideais extremistas e de perseguição religiosa, racial e de gênero.

O MPF também pediu a prisão preventiva dos oito denunciados e requereu a aplicação de medidas alternativas aos outros seis investigados pela operação até o fim das investigações policiais.