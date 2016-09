Motorista sem CNH é detido com caminhonete de cliente pela Polícia Militar

Tamanho do texto

Durante a madrugada deste sábado (3) um motorista, de 37 anos, de uma caminhonete Ford F-1000 tentou fugir de uma blitz realizada pela Polícia Militar por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na cidade de Coxim.





Divulgação/Coxim Agora Veículo estava sendo dirigido por mecânico sem CNH

Conforme informações do site Coxim Agora, o motorista foi detido após perseguição e foi preso pelos agentes por dirigir sem carteira, suspeita de embriaguez e praticar direção perigosa após quase atropelar os policiais para fugir da ação.



O condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e o veículo que pertencer a um cliente do mecânico foi levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Coxim.