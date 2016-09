Motorista que transportava droga para Brasília é detido pela PRF

Tamanho do texto

Divulgação/PRF O veículo foi encaminhado à Polícia Federal de Ponta Porã

Nesta terça-feira (6) a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 80 kg de maconha que estava sendo levado em um veículo VW Saveiro para a cidade de Brasília por um motorista de 29 anos.



A abordagem aconteceu por volta das 3h na BR-463, realizada pela PRF. Após vistoria minuciosa foi encontrado no interior do veículo a droga escondida nas laterais, painel e carroceria do veículo.



A droga estava sendo levada para Brasília pelo valor de R$ 5 mil. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Ponta Porã.