Motorista foge após atropelar veado no Parque dos Poderes

Divulgação/PMA Animal sofreu fraturas e vários ferimentos no acidente

Veado foi atropelado na rua Poeta, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, na noite desta terça-feira (3), e o condutor envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro.



Policiais militares ambientais foram chamados no local e encontraram duas pessoas que faziam caminhada e pararam para dar assistência ao animal, que teve as duas patas traseiras quebradas e vários ferimentos pelo corpo. Inclusive, na cabeça.



O veado foi levado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) e veterinários foram acionados para realizar o atendimento de urgência.



O parque é uma Unidade de Conservação Estadual de Proteção Integral, criada como Reserva Ecológica, por isso é comum ver animais passeando pelo local e a velocidade máxima permitida é de 30 km/h. Policiais orientam que condutores redobrem a atenção para que se evite acidentes como este último que ocorreu.