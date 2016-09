Motorista é preso com armas e drogas em fundo falso de caminhão

Divulgação/PRF A cocaína apreendida pelos agentes totalizou 245 quilos

Agentes da Polícia Rodoviária Federal de Dourados apreenderam, no distrito de Vista Alegre, município de Maracaju, totalizou 245 quilos e 300 gramas, nesta segunda-feira (26), no fundo falso de um caminhão conduzido por um motorista de 42 anos, residente de Ponta Porã.



De acordo com o site Dourados News, também foi encontrado, além da cocaína, um fuzil Ruger 7.62x39 e 10 pistolas calibre 9mm. O condutor disse que o transporte das armas e drogas que foram retiradas em Ponta Porã seria levado para a cidade de Santos, no litoral de São Paulo.



O preso foi interrogado na sede da Polícia Federal de Dourados e ficará à disposição da Justiça, podendo ser condenado à pena superior a 20 anos de reclusão.