Motorista é flagrado com 100 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

PRF/Divulgação Transporte da carga contrabandeada custou R$ 2 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 100 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, na manhã desta quinta-feira (26), no km 367 da BR-060, em Campo Grande. O condutor do veículo onde a carga estava sendo transportada foi preso em flagrante por contrabando, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.

Durante a Operação Égide, a equipe abordou o veículo Renault/Master com placas aparentes Taquaritinga (SP), o condutor não obedeceu à ordem e fugiu. Ele foi preso alguns quilômetros à frente.

No interior do carro, os policiais encontraram várias caixas de cigarros, que somaram 100 mil maços. O condutor, de 33 anos, declarou que receberia a quantia de R$ 2 mil para transportar e vender a carga de cigarros. A equipe constatou ainda que o veículo tinha sinais de adulteração, com placas originais de São Paulo (SP), onde foi registrado a ocorrência roubo/furto, no dia 24 de outubro do ano passado. A ocorrência encaminhada à Polícia Federal de Campo Grande.