Motorista de Uber é assaltado, perde carro e aparelho celular

Homem de 25 anos, que trabalha como motorista de Uber em Campo Grande, registrou boletim de ocorrência após ser assaltado na noite de segunda-feira (20). Caso aconteceu por volta das 21h40, no Jardim Seminário.



Segundo boletim de ocorrência, a vítima havia transportado um passageiro até a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e, na volta, foi surpreendido por dois suspeitos em uma motocicleta. Abordagem aconteceu na rua São Higinio.



De acordo com a vítima, um dos suspeitos estava armado e exigiu que o motorista saísse do carro deixando seu aparelho celular. Ainda segundo o condutor, os bandidos foram agressivos e chegaram a ameaça-lo.



Nenhum suspeito foi preso pela ação, mas o caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas na Delegacia de pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro de Campo Grande.