Motorista de caminhão boiadeiro é preso com armas e meia tonelada de maconha

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Droga era levada em caminhão boiadeiro, em meio a palhas e esterco

Motorista de caminhão boiadeiro, de 37 anos, foi preso ao ser flagrado transportando mais de meia tonelada de maconha e cinco armas de fogo. O fato aconteceu nesta terça-feira (10), no quilômetro 470 da BR-267, em Guia Lopes da Laguna.



Policiais rodoviários federais atuavam no trecho quando deram ordem de parada ao motorista do caminhão que obedeceu, mas tentou fugir a pé em meio a matagal. O homem foi alcançado e a equipe policial constou que ele transportava diversos tabletes de maconha, camuflados entre palhas e esterco.



Além da droga, que totalizou 520 quilos, foram encontradas cinco armas de fogo, sendo duas pistolas calibre .40 e três revólveres calibre .38. Também foram apreendidos carregadores, pelo menos quatro miras a laser, 1,7 mil munições 9mm e 300 munições .40.



Todo o material e o preso foram levados à delegacia de Polícia Civil da cidade, onde foi aberto inquérito para investigação.