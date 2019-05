Motorista de aplicativo simula assalto, mas é descoberto pelo SIG

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil descobriu um falso assalto a um motorista de aplicativo em Dourados relatado pela própria vítima na terça-feira (28). De acordo com o homem, o motivo da mentira seria uma dívida de R$ 400 com o proprietário do veículo.

Divulgação/SIG Motorista de aplicativo revelou a mentira do assalto nesta quinta-feira



De acordo com o delegado do SIG, Rodolfo Daltro, o homem compareceu a Delegacia de Pronto Atendimento no dia 28 relatando ter sido vítima de roubo no dia anterior por volta das 20h. Em seu relato, disse que fez o transporte de dois homens e que durante o percurso um deles sacou uma pistola e anunciou o assalto.



A falsa vítima revelou que teve R$ 350, um aparelho celular e outros pertences levados pela dupla e que ainda ficou em um cativeiro por algum tempo.



Com essas informações, o SIG entrou em ação para tentar descobrir os “autores” e passou a ouvir por algumas vezes o motorista. Dessa forma, foi verificado contradições no depoimento prestado, tal como a forma que foi contratado pelos autores e local onde permaneceu em cativeiro.



Nesta quinta-feira (30), o motorista não conseguiu mais sustentar a mentira e acabou confessando a invenção. Ele informou que por estar com uma dívida no valor de R$ 400 com o proprietário do carro por ele utilizado nos serviços de transporte de passageiros inventou o roubo no valor de R$ 350.



O homem ainda relatou que criou a história do roubo por pensar que o caso seria “só mais um para a estatística”, ou seja, que não seria efetivamente investigado. Em razão de ter mentido sobre o roubo, ele responderá pela prática de Falsa Comunicação de Crime.