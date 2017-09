Motorista “dá bandeira” e é impedido de levar caminhão roubado ao Paraguai

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Caminhão foi abandonado na estrada de terra por onde seria levado até o país vizinho

Caminhão roubado que seria levado para o Paraguai foi recuperado depois que policiais rodoviários federais suspeitaram sobre o trajeto pelo qual o motorista seguia. O flagrante ocorreu nesta quarta-feira (27), na BR-163, em Mundo Novo.



Equipe atuava em fiscalização no quilômetro 7 da rodovia quando avistou o caminhão transitando por uma estrada de terra que dá acesso ao país vizinho. O fato chamou a atenção dos policiais que se mobilizaram para abordar o motorista, porém ele conseguiu fugir a pé em meio a matagal e abandonou o caminhão.



Apesar de o veículo estar com placas falsas fixadas, policiais conseguiram constar que ele havia sido roubado no dia 11 de maio deste ano, em Mairiporã (SP). O caminhão foi entregue à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo.