Morto a tiros em lanchonete é identificado por familiar

Foi identificado como sendo Oriel Pereira Cordeiro, de 25 anos, a vítima de homicídio na noite de domingo (7), em uma lanchonete do Jardim Canguru, em Campo Grande. De acordo com a Polícia Civil, um tio do jovem foi quem identificou o corpo do sobrinho.



Familiar da vítima compareceu no Instituto Médico e Odontológico Legal (IMOL), para onde o corpo de Oriel havia sido levado. Como não foi apresentado nenhum documento com foto foi apresentado, um exame necropapiloscópico foi solicitado para confirmar a identificação da vítima.



Caso

De acordo com a dona do estabelecimento onde o crime foi cometido, dois indivíduos entraram correndo no bar e, assim que chegaram em frente ao balcão, o de trás sacou a arma e atirou pelo menos três vezes contra o rapaz em sua frente. A testemunha se escondeu atrás do balcão e quando se levantou, o suspeito já havia deixado o local.



Músico que se apresentava no estabelecimento relatou que a vítima estava ingerindo bebidas alcoólicas quando o suspeito o abordou perguntando se ele estava “lembrado” dele. Em seguida sacou o revólver e teria efetuado disparos em sua direção. Um outro funcionário revelou que estava próximo ao balcão quando presenciou o momento em que a vítima foi abordada, conversou com o autor e, em seguida, foi atingida pelos tiros.



Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou o óbito da vítima. De acordo com peritos que coletaram provas do crime do local, o homem foi atingido por pelo menos cinco tiros, provocando perfurações no lado direito da cabeça, dias no tórax e duas nas costas.