Morto a facadas tem corpo encontrado no meio da rua

Osvaldo Duarte/Dourados News Corpo foi encontrado em estrutura de cama box

Polícia Civil de Dourados investiga a morte de um homem de 42 anos, identificado como Jair de Oliveira de Souza. Segundo informações do site Dourados News, o corpo da vítima foi encontrado dentro de estrutura de cama box jogada no meio da rua, na manhã desta quinta-feira (12).



Policia relatou ao site que a vítima foi morta a facadas, sendo que foram identificados quatro perfurações em seu corpo. Os ferimentos foram na próximas ao queixo, pescoço e nas costas. A vítima também estava com os pés amarrados e com sinais de ter sido arrastada até o local.



Próximo do corpo de Jair foi localizada uma bicicleta. A polícia havia sido acionado por moradores que localizaram o corpo na rua Marginal Flor do Cerrado, no bairro Estrela Toví.