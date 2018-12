Morador leva pauladas na cabeça e tem botijão de gás roubado

Homem, de 53 anos, foi agredido com pauladas na cabeça e teve um botijão de gás levado em roubo, ocorrido na madrugada desta terça-feira (4), na casa onde ele mora, na rua Antônio Batista Araújo, Residencial Búzios, em Campo Grande.

Segundo o Boletim de Ocorrência, registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro, uma irmã do homem foi avisada sobre o episódio por funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida. Aos policiais, ela disse que ele mora sozinho na casa.

Conforme atestado por médicos, a vítima tinha traumas na cabeça e três deles seriam de natureza grave. No registro policial consta que médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que fez o primeiro atendimento disse que o homem seria encaminhado à Santa Casa. Em contato por volta das 10h30 com a assessoria de comunicação do hospital, a equipe de reportagem foi informada que o paciente havia recém chegado por meios próprios e que havia pegado senha e aguardava atendimento na recepção.

Na casa do homem havia grande quantidade de sangue, segundo a polícia, e um caibro com um prego, sujo de sangue, foi apreendido. Não há informações sobre suspeitos de autoria no caso, registrado como tentativa de latrocínio.