Morador fica ferido após ser baleado em frente de casa

Tentativa de homicídio deixou um homem de 31 anos ferido após ser baleado na madrugada desta segunda-feira (15), em Jardim, sudoeste de Mato Grosso do Sul. Flávio Sarsa Barbosa estava sentado em frente de casa, por volta de 0h20, quando foi atingido por disparos de arma de fogo.



Segundo boletim de ocorrência, o suspeito era passageiro de um veículo sedan, de cor prata, que parou em frente a residência e atirou contra a vítima. De acordo com testemunhas, duas pessoas estavam no carro e dois tiros foram efetuados contra Flávio.



Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e este no local para socorrer a vítima. Homem foi levado para o Hospital Marechal Rondon, onde permanece em observação. Os tiros atingiram a região do abdômen da vítima.



Policiais realizaram rondas na região, mas nenhum veículo com as características passadas pelas testemunhas foi localizado. Caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim.