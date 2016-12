Morador encontra jiboia dentro de armário enquanto realizava limpeza

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Animalo estava escondido em armário

A Polícia Militar Ambiental capturou uma jiboia de 1,5 metros dentro de uma casa. O caso aconteceu na segunda-feira (5), no bairro Monte Líbano, em Campo Grande.



O morador estava limpando a casa quando encontrou o animal dentro de um armário. O animal foi capturado e encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).



De acordo com a assessoria da PMA, a jiboia é pacífica e não é venenosa. A cobra se alimenta de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes e vive nas florestas densas da América do Sul.