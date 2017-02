Morador de rua morre após ser agredido em Aparecida do Taboado

Homem identificado apenas como Raul, de aproximadamente 50 anos, foi morto a pauladas na madrugada desta sexta-feira (10), em Aparecida do Taboado. Ele que, segundo testemunhas, era morador de rua, foi agredido por volta das 0h36, na Rua Presidente Getúlio Vargas, Vila Barbosa.



Segundo boletim de ocorrência, outro morador relatou que estava dormindo próximo da vítima, quando acordou com o homem pedindo socorro, avisando que estava sendo agredido. Assustado, a testemunha deixou o local correndo, foi até a rodoviária da cidade e ligou para a polícia informando do caso.



Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer a vítima, que estava caída desacordada. Homem foi levado para o pronto socorro, onde sua morte, possivelmente por traumatismo craniano, foi constatada. Por se tratar de um homicídio, peritos foram chamados ao hospital para realização dos procedimentos cabíveis.



Policiais Civis foram até o endereço onde o crime foi cometido e encontraram uma manchas de sangue na calçada. Populares não souberam informar o que aconteceu no local. O outro morador de rua, que presenciou os fatos, revelou ainda que não enxergou o autor da agressão por conta da escuridão.