Morador de Coxim é preso com 2.459 Kg de maconha em estrada do Paraná

Jovem de 22 anos, morador da cidade de Coxim, norte de Mato Grosso do Sul, foi preso em flagrante transportando 2.459 Kg de maconha dentro de uma mala. A apreensão aconteceu nesta quinta-feira (2) durante abordagem policial a um ônibus de viagem, próximo da rodoviária de Cascavel, interior do Paraná.



Segundo o site Portal o Vale, policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron)realizavam operação de fiscalização a ônibus que chegavam a cidade sentido rodoviária quando abordaram o veículo no qual o jovem viajava.



Ônibus saiu de Foz do Iguaçu com destino final Sinop, no Mato Grosso, mas a droga ficaria com o autor em Coxim. A droga foi encontrada no fundo falsa de uma mala com auxilio de um cão farejador.



Jovem não revelou quantos receberia pelo serviço, apenas que pegou os entorpecentes em Foz do Iguaçu. Ele foi encaminhado para a 15ª Subdivisão Policial (SDP) de Cascavel onde o caso foi registrado.