Morador de Campo Grande é preso em Anastácio com pescado ilegal

Um morador de 55 anos, de Campo Grande, foi preso nesta segunda-feira (26) pelos policiais militares ambientais do a PMA do Taquarussu durante abordagem no BR-262, em Anastácio após ser encontrado no interior de veículo 9 kg de pescado da espécie curimbatá, havendo 10 exemplares fora da medida permitida por Lei.





Divulgação/PMA No veículo do suspeito foram encontrados 9 kg de pescado da espécie curimbatá

De acordo com o policiais, havia exemplares de pescado da espécie curimbatá com aepnas 30 centímetros, quando a medida permitida é de 38 centímetros para a espécie. O pescado e o veículo foram apreendidos.



O infrator afirmou que capturara o pescado no rio Aquidauna, nas proximidades da ponte da Boiadeira, no município de Aquidauana. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de transporte de produto da pesca predatória e saiu depois de pagar fiança. A pena para o crime é de um a três anos de detenção.



O homem foi autuado administrativamente e multado em R$ 880. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.