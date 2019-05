Menor tenta fugir e é preso com 510 kg de maconha

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Adolescente tentou fugir, mas foi apreendidos

Uma adolescente de 17 anos, foi apreendido na noite de domingo (26), depois de tentar fugir da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com um veículo Honda/Civic, carregado de maconha. O caso aconteceu no km 68 da BR-463, na UOP PRF do Capey.

Conforme a assessoria os agentes deram ordem de parada ao veículo, mas o motorista não respeitou e iniciou fuga.Após 21 km o condutor parou carro. Ao ser questionado, o motorista confessou ter pego o carro carregado com o entorpecente em Ponta Porã/MS e deveria entregar em Dourados/MS, onde receberia a quantia de R$ 5 mil pelo transporte.

Dentro do veículo também foi encontrado duas placas falsas, de Caldas Novas/GO. O Honda/Civic era registrado em São José dos Campos/SP, sem ocorrência de roubo/furto. A droga, o adolescente e carro foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Civil em Ponta Porã/MS