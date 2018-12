Megaoperação nacional contra organizações criminosas mira presidiário de MS

Divulgação Mandados são cumpridos pelo Gaeco

Megaoperação é desencadeada nesta terça-feira (4) contra facções criminosas em 15 estados brasileiros e no Distrito Federal. Dois mandados são cumpridos em Mato Grosso do Sul, nas cidades de Aparecida do Taboado e Dourados. Um deles tem como alvo um presidiário.

A operação é do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC ), que reúne todos os Gaecos do país - vinculados aos Ministérios Publicos com a missão de combater o crime organizado. São cumpridos 266 mandados de prisão e 203 de busca e apreensão no Acre, Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e Mato Grosso do Sul .

O objetivo é prender integrantes de fortes facções como a Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).