Megaoperação na PED apreende armas, drogas e celulares

Ribero Júnior / SiligaNews Secretário de Segurança do Estado explicou como foi realizado a Operação Poty Poran em Dourados

Uma megaoperação foi realizada nesta quarta-feira (17) na PED (Penitenciária Estadual de Dourados) e contou com ação conjunta entre o Exército, Polícias Militar e Civil, e Agentes Penitenciários. Ao todo, foram recolhidos das celas: 302 armas brancas – facas, objetos cortantes, 176 papelotes de entorpecentes, 10 aparelhos e chips de celular, além de 167 objetos perigosos, como por exemplo, madeiras.



Após a revista, o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa concedeu entrevista a qual revelou que a operação foi denominada Poty Poran e contou com 500 pessoas envolvidas.



"O importante é fazer com que o sistema carcerário mantenha-se em paz e salve vidas. Tiramos do interior das celas objetos cortantes e aparelhos de telefone celular que numa disputa entre os grupos rivais podem causar sérios danos dentro e fora do presídio", disse revelando que os celulares apreendidos passarão por perícia para encontrar algo de interesse para a justiça.



O coronel da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Marcelo Costa Lima, revelou que no trabalho, foram utilizados vários aparelhos do Sisfron (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira) como rádios, telecomunicadores, detectores de metais e câmeras de vídeo.