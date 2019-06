Médico é assassinado na fronteira com 15 tiros

Ponta Porã Informa Médico foi morto por pistoleiros na tarde desta terça-feira na fronteira

O dermatologista e cirurgião plástico, José Centurion, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (11) no município paraguaio de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã, no Brasil.

De acordo com o site Ponta Porã Informa, o médico tinha terminado seu plantão no hospital IPS (Instituto Prevision Social) e estava em seu veículo um Kia de cor branca, placa do Paraguai, quando alvejado por um pistoleiro que se aproximou em uma motocicleta, segundo testemunhas.

A veículo foi atingido por 15 vezes com disparos de pistola 9mm no lado do motorista e vários deles acertaram a vítima que, de acordo com site, era muito conhecido e querido na região da fronteira.

A polícia investiga o caso e ainda não tem pistas sobre os autores do crime. O médico deixa esposa e filhos, entre eles, o cantor Matheus Pagan.