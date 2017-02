Medicamentos e anabolizantes proibidos no país são apreendidos por PRF

Divulgação/PRF Medicamentos e anabolizantes proíbidos no Brasil

Homem de 42 anos foi preso em flagrante transportando medicamentos de comercialização proibida no Brasil pela rodovia BR-163, próximo a Rio Brilhante. Apreensão foi realizada na noite de sexta-feira (10), por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Segundo a assessoria de comunicação da PRF, os comprimidos para disfunção erétil e anabolizantes injetáveis estavam sendo transportados em um ônibus que saiu de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, com destino a Campo Grande.



Produtos foram encontrados durante abordagem policial ao veículo, na altura do Km 342 da rodovia. Na bagagem do passageiro foram encontrados 45 caixas de Durateston; 5 caixas de Decaland Depot; 5 caixas de Oxitoland; 3 caixas de Testenat Depot; 2 caixas de Stanozoland; 3 caixas Metandrostenolona Landerlan e 3 caixas de Erectalis Tadalafil.



Todo o medicamento apreendido pela PRF, assim como o passageiro, foram encaminhados para Polícia Federal de Dourados.