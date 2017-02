Mecânico é preso em flagrante suspeito por estuprar adolescente

Mecânico de 24 anos foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos na cidade de Dourados, sul de Mato Grosso do Sul. Caso aconteceu na manhã de terça-feira (14) e prisão efetuada na noite do mesmo dia.



Segundo o site Dourados News, no boletim de ocorrência consta que o suspeito se relacionava com uma parente da vítima e que o mesmo teria pulado o muro da casa da adolescente, entrado pela porta dos fundos e mantido relações sexuais com a menor.



De acordo com a vítima, ela estava dormindo quando foi surpreendida com o suspeito em cima dela. Por medo do que podia acontecer, a adolescente afirmou ainda ter coberto o rosto.



Aos policiais, o jovem confirmou ter mantido relações sexuais com a adolescente, mas afirmou não ter sido a primeira vez e justificou ter sido com o consentimento dela. Mecânico foi preso em flagrante por estupro de vulnerável.