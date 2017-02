Marido sai de Bataguassu para matar esposa e atinge cunhada em SP

Foto: Heloise Hamada/G1 Presidente Prudente O homem se entregou 3h após o crime

Natanael Soares de Souza, de 71 anos, morador em Bataguassu, cometeu uma tragédia ao atirar na cunhada. O caso aconteceu na terça-feira (14), na cidade de Regente Feijó, em São Paulo.



O homem matou a cunhada e se entregou 3h depois para a polícia. De acordo com informações do G1 de Presidente Prudente, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. Priscila Silva de Moraes, de 30 anos, morreu no local.



O atirador não permitiu a entrada da polícia na casa e nem dos socorristas e ameaçou suicídio. Ele buscava uma reconciliação com a esposa. No local estavam a filha da vítima, um menino de seis anos e uma criança de dois meses.



Natanael deixou Mato Grosso do Sul e tinha ido atrás da esposa, que estava morando em Regente Feijó. O plano era matar a esposa, mas a cunhada entrou na frente e foi atingida no peito. A esposa correu e chamou a polícia. Foram apreendidos revólver calibre 38 e 25 cartuchos no bolso. Natanael foi preso em flagrante por feminicídio.