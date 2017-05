Marido é esfaqueado pela esposa durante discussão

Deurico/Capital News Homem foi levado em estado grave para Santa Casa de Campo Grande

Mulher de 46 anos foi presa em flagrante por esfaquear o marido durante uma discussão na noite de terça-feira (2). Caso aconteceu por volta das 18h30, na residência do casal, localizada na rua Otaviano Félix, bairro Jardim Presidente. Vítima foi encaminhada em estado grave para unidade de saúde de Campo Grande.



De acordo com informações policiais, a autora confessou o crime e relatou que estava ingerindo bebida alcoólica com o companheiro quando a discussão começou. Disse ainda que a vítima teria jogado a faca usada no crime em sua direção, mas não acertou. Ela então pegou o objeto do chão e acabou perfurando o marido.



Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu a vítima. Homem foi encaminhado para pronto-socorro da Santa Casa com sangramento e ferimento na região do abdômen.



Suspeita fugiu do local após cometer a tentativa de homicídio e só foi encontrada após denúncia anônima de que estaria na casa de sua filha. Ainda de acordo com a polícia, o filho da autora tentou impedir a prisão da mãe, mas a suspeita foi localizada embaixo da cama e encaminhada para a Delegacia de pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro da Capital.



Faca usada no crime, com aproximadamente 14 cm de lâmina, foi encontrada no armário da cozinha da residência, ainda com marcas de sangue.