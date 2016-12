Marido agride mulher com garrafada no rosto

Uma mulher, de 42 anos, acabou agredida com garrafadas no rosto. O caso aconteceu sábado (3), em Dourados distante 225 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava sentada com amigas em frente a sua residência quando o marido chegou e passou a agredi-la.

Ela foi agredida com uma garrafada no rosto, causando uma lesão no rosto. O homem estava trancado no quarto da quitinete se recusando a abrir a porta para os policiais. A porta foi arrombada e o homem detido e levado para a delegacia de polícia.