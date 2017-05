Mandados são cumpridos em segunda fase da operação Toque de Midas, deflagrada pela PF e CGU

Com objetivo de combater fraudes que chegam a R$ 270 mil em licitações de livros e kits escolares no município de Paranhos, sul de Mato Grosso do Sul, Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (3) a segunda fase da operação Toque de Midas, em parceria com o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU).

Divulgação/Prefeitura de Paranhos Prefeitura municipal de Paranhos

Desdobramento das investigações comprovaram irregularidades em dois pregões, realizados no ano de 2015, para manipulação das cotações de preços. Os valores dos materiais didáticos foram alterados e elevados, o que levou ao superfaturamento no preço.



Em apenas um dos itens dos pregões, a investigação apurou superfaturamento de mais de 367% na compra de 1,4 mil livros sobre educação ambiental. Com o valor pago pelos materiais, seria possível adquirir mais de 5,2 mil exemplares ao preço normalmente cobrado pelo mercado.



Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na prefeitura, estabelecimentos comerciais e residências do município e também em Campo Grande. Duas empresas também tiveram o mesmo valor do prejuízo, ocasionado pelo superfaturamento, bloqueados de suas contas bancárias.



Primeira fase da operação foi realizada no dia 4 de abril, com objetivo de desarticular organização criminosa especializada em fraudar licitações de merenda escolar em Paranhos. O prejuízo estimado da ação foi de R$ 400 mil.