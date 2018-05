Mais maconha é apreendida na região da divisa entre MS e o Paraguai

Tamanho do texto

Mais uma apreensão, desta vez de 139 quilos de maconha, foi feita na noite desta terça-feira, em Amambai – divisa entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Na mesma noite, policiais apreenderam 274 quilos também de maconha que estavam abandonados em um caminhão, na mesma região.

O segundo episódio foi na MS-156. Policiais militares rodoviários estaduais receberam informação de que o condutor de um veículo havia perdido o controle da direção e caído perto do Rio Amambai, trecho entre Amambai e Caarapó.

No local, constatou que era um Vectra, de cor azul, com placas de Guaira (SP). No porta-malas dele havia grande quantidade de tabletes de maconha. O condutor não foi encontrado. O veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Policia de Amambai para providências cabíveis.