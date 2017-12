Mais de 600 cabeças de gado são furtadas de fazenda em MS

Mais de 600 cabeças de gado foram furtadas em fazenda na cidade de Maracaju. O crime teria ocorrido no domingo (17).

Conforme publicado no site Maracaju Speed, os ladrões teriam agido inicialmente a pé. Eles cortaram a cerca da fazenda e levaram 640 animais. A suspeita é que tenham levado para outro local próximo, onde possivelmente os animais foram embarcados em caminhões para transporte. Estima-se que foram utilizados cerca de 20 caminhões na ação dos bandidos.

De acordo com a assessoria de imprensa do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), equipes trabalham para buscar mais informações sobre a autoria do crime e encontrar o gado furtado.

As autoridades trabalham com a hipótese de os animais terem sido levados para o Paraguai, devido à proximidade da propriedade rural com Pedro Juan Caballero. A fazenda está na região do Copo Sujo, entroncamento que dá acesso à região de fronteira.