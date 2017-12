Mais de 100 quilos de maconha eram levados no porta-malas de carro

Tamanho do texto

Policiais rodoviários federais apreenderam mais de 100 quilos de maconha que eram levados no porta-malas de carro. O flagrante ocorreu no quilômetro 33 da BR-163, em Mundo Novo, no sábado (23), e foi divulgado somente nesta terça-feira (26).

Equipe atuava em fiscalização quando deu ordem de parada ao condutor de um Gol, com placas de Londrina (PR), que não obedeceu e fugiu em alta velocidade. Houve perseguição e alguns quilômetros depois, o homem abandonou o carro e fugiu em meio a matagal.

Policiais fizeram buscas, mas não acharam o condutor. No carro, havia vários tabletes de maconha que totalizaram 112 quilos. O crime de tráfico de drogas é investigado na Polícia Civil de Mundo Novo.