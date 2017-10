Mais de 100 kg de droga são encontrados em cilindro de gás e tanque de caminhonete

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam mais de 100 quilos de maconha que estavam escondidos em cilindro de gás e tanque de combustível de uma caminhonete F-250. A apreensão ocorreu neste domingo (8), na BR-267, em Maracaju.



Conforme informações, equipe de policiais atuavam em fiscalização quando deu ordem de parada ao motorista da F-250, mas ele não obedeceu. Alguns metros à frente ele parou e desceu correndo em meio a matagal, mas foi encontrado.



Na caminhonete policiais encontraram 110 quilos de maconha que tinham sido colocados no cilindro de gás e tanque de combustíveis. O traficante, de 33 anos, foi preso em flagrante e confessou que havia pegado a droga em Ponta Porã e a levaria até Campo Grande. O carregamento seria entregue para um desconhecido em uma rotatória.



Com o condutor da caminhonete estava noiva dele que alegou desconhecer que na F-250 havia droga. Tanto que no momento em que o homem parou o veículo ela permaneceu no local não expressando reação.



O criminoso foi indiciado por tráfico de drogas, resistência e adulteração de sinal de veículo automotor porque as placas da caminhonete eram falsas. Além disso, ele era procurado pela Justiça de Presidente Prudente (SP).