Mães deixam filhos sozinhos em residência e são detidas pela polícia

No final da noite deste domingo (11) uma equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de agressão em um bar na área comercial do Distrito de Camisão, próximo à cidade de Aquidauana.



No local os agentes policiais se depararam com três mulheres no meio da rua se agredindo, após contê-las. Uma das mulheres de 19 anos acompanhou os policiais até a delegacia e informou que seus filhos estavam na casa do irmão e que a confusão.



No local foram encontradas sete crianças, sendo duas da jovem, e as outras das mulheres envolvidas na briga. Após vistoriar o local os policiais identificaram que as crianças estavam sozinhas, chorando e trancadas na residência.



Diante dos fatos, o conselho tutelar foi acionado para tomar as devidas providências e a comunicante de 19 anos foi liberada, pois queria apenas separar a briga das outras duas envolvidas.



O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana como abandono de incapaz.