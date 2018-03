Mãe e irmão de cinco anos do adolescente que matou criança sofrem ameaça

A mãe do adolescente, de 17 anos, apontado como autor do assassinato do Vitor Figueiredo Rodrigues Peixinho, de 10 anos, disse que vem sofrendo ameaças. O desabafo foi feito ontem (15), durante audiência de custódia, em Nova Andradina, ao site Nova News.

Reprodução/Facebook Menino estava sumido desde o domingo

Segundo a entrevistada, que teve a identidade preservada, a situação é de total desespero diante da revolta de familiares que teriam afirmado desejo de vingança. “Estão ameaçando o meu pequeno de cinco anos e ele não tem culpa de nada. Nem está conseguindo dormir, porque dizem que vão matá-lo para vingar o menino. Meu filho não tem culpa de nada. Não se pode pagar um crime com outro. A gente cria um filho dando conselhos e com maior carinho e não sabemos o que fazer diante de uma situação como esse”, detalhou a mãe.

Após o nome do filho vir à tona como culpado da morte do garoto, a mãe diz que a vida se transformou no que ela chamou de “inferno” com ameaças o tempo todo. Ela conta que tomou conhecimento do assassinato praticado pelo menor após receber uma mensagem do filho falando que tinha feito uma “burrada”.

“Chamei o meu filho em casa para conversar a fim de saber o que teria ocorrido, quando ele disse que tinha matado um homem e até então eu não sabia que se tratava de uma criança. Eu achei que estava inventando isso após usar algum tipo de droga mesmo sabendo que ele não tinha nenhum tipo de vício. A única coisa que eu sei que ele bebe muito e não agiu sozinho. Com certeza tem mais gente envolvida”, aponta a mãe.

Desesperada e clamando por misericórdia, a mãe do menor infrator não sabe o que vem pela frente agora diante da transferência do filho. “Meu medo é que matem ele lá e tenho que estar preparada para o pior”, desabafa. Ao fim da entrevista, ela disse que conhecia Vitor e seus familiares. “Eu não esperava isso do meu filho. Fiquei sabendo do sumiço do menino, mas em nenhum momento achei que ele tinha envolvimento nessa situação. Tudo o que peço agora é que não tirem a vida do meu filho”, finalizou.

O adolescente continua apreendido e foi transferido para a Unidade Educacional de Internação (Unei) de Dourados.