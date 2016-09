Mãe e filha são presas com 74 kg de cocaína na BR-262

Na tarde desta sexta-feira (2) a Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas apreendeu um veículo Hyundai IX35 com placas de Água Clara onde mãe e filha transportavam 74 kg de cocaína.





Divulgação/PRF Mulheres estavam levando cocaína para Araçatuba

De acordo com informações da PRF a ação aconteceu por volta das 13h, na base em frente à Unidade Operacional da PRF, na BR-262, na altura do km 21. A motorista do carro, uma mulher de 50 anos estava acompanhada da filha de 25 anos.



Por apresentar nervosismo durante a abordagem os agentes realizam uma vistoria no interior do veículo e encontraram 71 tabletes de entorpecentes que totalizaram 74,9 kg de cocaína. A motorista disse que recebeu a droga de Ponta Porã e que entregaria em Araçatuba (SP) pelo valor de R$ 30 mil.



As duas foram presas por associação ao tráfico interestadual de droga e encaminhadas para a Delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas. Já o veículo e os entorpecentes foram apreendidos pela polícia.