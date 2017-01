Mãe agride e ameaça matar criança de dois anos em Sete Quedas

Mulher de 26 anos foi presa na noite de ontem, quarta-feira (11), suspeita de agredir violentamente sua filha, uma criança de apenas 2 anos, em residência do Centro de Sete Quedas, no Sul de Mato Grosso do Sul.



Segundo boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por uma testemunha que encontrou a autora completamente alterada devido ao uso de bebidas alcoólicas agredindo a criança, jogando-a contra a parede. Ao tomar a bebê dos braços da mãe, a vítima relata que a autora chegou a pegar uma faca e ameaçado matar a filha.



Testemunha ficou no local em companhia da criança até a chegada do Conselho Tutelar, que foi acionado para encaminhar a criança ao abrigo. Já a mãe foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil da cidade onde o caso foi registrado como maus-tratos.