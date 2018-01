Maconha era cultivada na sacada de apartamento em Campo Grande

Divulgação/Denar Planta foi apreendida e levada para a delegacia

Denúncia anônima levou policiais de delegacia especializada a descobrir cultivo de maconha que era feito na sacada de apartamento, localizado no jardim Colonial, em Campo Grande. Homem, de 31 anos, e a esposa dele, de 23, moradores do local, admitiram que a droga era para consumo próprio. Eles foram presos em flagrante na manhã desta quinta-feira (11).

De acordo com Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Repressão ao Narcotráfico (Denar), policiais foram ao endereço depois de receberem denúncia de que havia maconha plantada na sacada de um dos apartamentos do residencial Do Lago.

Na chega, ainda do lado da rua, observaram a planta. No apartamento, os policiais foram recebidos por casal que admitiu ser usuário de drogas e que cultivava a maconha para consumo próprio. No local também estava uma menina, de dois anos, filha do casal, que foi entregue para equipe do Conselho Tutelar.

O casal vai responder a processo por cultivar substância que cause dependência.