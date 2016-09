Maconha é encontrada em assoalho de Voyage durante abordagem policial

Tamanho do texto

Na madrugada desta terça-feira (13) a Polícia Rodoviária Federal de Agua Clara apreendeu 100 kg de maconha em um veículo VW Voyage com placas de Campo Grande conduzido por um homem de 27 anos que seguia para a cidade de Inocência.



Após vistoria os agentes encontraram em um compartimento oculto sobre o assoalho do veículo e no banco traseiro, vários tabletes de maconha que totalizaram 100 kg de maconha.



O motorista disse que os entorpecentes seriam entregues em Belo Horizonte pelo valor de R$ 2 mil.



A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Policia Civil de Água Clara.