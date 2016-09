Maconha é apreendida pela PRF em carreta carregada de macarrão na BR-163

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 95 kg de maconha em um veículo Scania com placas de Rondônia que era conduzido por um motorista de 38 anos na tarde desta terça-feira (6) na BR-163, na altura do km 735, próximo à cidade de Coxim.





Divulgação/PRF Os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Coxim

De acordo com informações da PRF o veículo foi parado para uma fiscalização de rotina. Os agentes perceberam que a carreta estava com problema mecânico e diante do nervosismo do condutor uma vistoria foi realizada.



Após buscas realizadas pelos agentes foi encontrado na cabina e carroceria, escondida por um carregamento de macarrão, os entorpecentes. O motorista disse aos policiais que a droga foi pega em Campo Grande e seria levada até Ariquemes pelo valor de R$ 20 mil.



O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coxim.