Lutador acusado de matar hóspede de hotel vai a júri nesta quinta

Deurico/Capital News Rafael é acusado de matar hospede de hotel em abril de 2015

Julgamento de Rafael Martineli Queiroz, suspeito de ter espancado um homem até a morte em abril de 2015, será realizado na manhã desta quinta-feira (27) em Campo Grande. O lutador de MMA responde por homicídio qualificado.



O caso aconteceu no dia 18 de abril de 2015, por volta das 22h05, quando o lutador estava hospedado com sua namorada em hotel de Campo Grande. Após brigar com a mesma, que se encontrava gestante, acabou discutindo com outro hóspede.



A vítima foi atingida pelo suspeito com uma cadeira e, em seguida, por uma série de agressões físicas. Devido a gravidade dos golpes, Paulo Cezar de Oliveira não resistiu e veio a óbito.



Logo após investigação do Ministério Público e depois de ouvir o depoimento da namorada do lutador, cinco testemunhas de defesa e seis de acusação, além do réu, foi constatado que o mesmo praticou homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e com recursos que dificultaram a vítima de se desvencilhar da violência.



O magistrado retirou que o crime tenha acontecido por motivo torpe, porém não descartou o meio cruel e de recurso. E as acusações de lesões corporais contra a namorada também foram retiradas, após constatar que as mercas foram decorrentes da tentativa de se afastar do agressor.



Em sua decisão, o juiz que proferiu a sentença, Alexandre Tsuyoshi Ito, afirmou que há provas de materialidade e de autoria suficientes para acusar o suspeito pelo crime. Imagens do sistema de segurança do hotel comprovam que Rafael estava extremamente nervoso e agressivo no momento do homicídio, como quando ele tentou arrombar a porta de um dos apartamentos apenas com um chute.



Julgamento acontece pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, sendo presidido pelo juiz Carlos Alberto Garcete, titular da vara. Rafael cumpre prisão preventiva.