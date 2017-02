Lava jato onde adolescente foi ferido com mangueira fica parcialmente destruído após incêndio

Deurico Ramos/Capital News Lava jato na Vila Morumbi

Lava jato na Vila Morumbi, em Campo Grande, onde um adolescente ficou ferido após uma “brincadeira” com mangueira de compressão de ar, na semana passada, ficou parcialmente destruído após ser incendiado na madrugada desta quarta-feira (8).

Polícia Civil da capital investiga se as chamas foram criminosas e se seria uma represália ao caso do adolescente.

Segundo boletim de ocorrência, o fogo começou por volta das 3h45 e atingiu uma sala que era usada como escritório e o banheiro do local. Apesar de os dois portões do estabelecimento não terem sido violados, o acesso ao interior do lava jato é considerado vulnerável pelos policiais por existir somente uma cerca com quatro fios de aço, podendo ter facilitado a entrada do autor.



Imagens de câmeras de segurança de residências próximas ao comércio serão usadas na investigação, uma vez que o local não possui. Incêndio foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.



Estado de saúde

Adolescente, de 17 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deslocada da Santa Casa de Campo Grande. O rapaz foi agredido na sexta-feira (3), por volta das 10h, em um lava jato e foi registrado por lesão corporal da Delegacia de Pronto Atendimento (Depac), bairro Piratininga.



A vítima passou por uma cirurgia que retirou 20 centímetros do intestino e, até o momento, se alimenta por sonda. De acordo com a assessoria do hospital, o adolescente responde por sinais feitos com a mão.



O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Até o momento os responsáveis pelo ocorrido não se apresentaram e nem foram localizados.