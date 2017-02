Ladrão tenta fugir de flagrante, cai de telhado e acaba contido por moradores

Jovem de 18 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (9) tentando furtar produtos de um estabelecimento comercial do bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande. Ladrão teria tentado fugir do local pulando muros de residências vizinhas, mas caiu do telhado de uma das casas e foi imobilizado por moradores.





Deurico/Capital News Depac Piratininga

Segundo boletim de ocorrência, aproximadamente 25 populares estavam contendo o suspeito no momento da chegada da polícia. A dona do comércio relatou que estava chegando em casa, que fica no mesmo local do estabelecimento, quando percebeu que a porta havia sido arrombada.



Ladrão começou a correr assim que percebeu a presença da vítima e de seu filho. Jovem carregava em uma mochila os objetos furtados na ação. A fuga aconteceu de uma casa para outra, pulando muros e subindo em telhados, até que telhas quebraram e o suspeito caiu ao chão.



Por conta da queda, o autor sofreu lesões no rosto e na boca. Ele foi encaminhado junto com objetos e dinheiro roubados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga, onde o caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo, na forma tentada.