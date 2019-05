Ladrão invade lanchonete e esquece celular para traz

Ladrão arromba lanchonete no bairro Santa Rita na avenida Guilhermina Esteves em Três Lagoas e esquece celular carregando no local. O fato aconteceu na noite de ontem (7), quando o proprietário do local Havia saído por alguns minutos e ao retornar viu a porta do estabelecimento arrombada.



O proprietário registrou boletim de ocorrência do fato e entregou o celular que estava carregando junto a maquina de cartões da lanchonete. O homem não se deu conta de nada furtado, mas registrou o B.O por causa do arrombamento e devolveu o aparelho que não era de ninguém da lanchonete.